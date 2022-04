Punzante posteo de Nicole Neumann en medio de su nuevo conflicto con Fabián Cubero: "Si odiás a una persona, entonces te ha derrotado"

Cuando parecía que Nicole Neumann y Fabián Cubero habían limado asperezas, él se enojó porque su hija Indiana viajó con el novio de su ex, Manu Urcera, a Entre Ríos.

Antes de que el abogado del futbolista, César Carozza, confirmara el enojo de su cliente, a quien le hizo "ruido" que al viaje asistieran "otros adultos", Nicole defendió a su novio y destacó el estrecho vínculo que tiene cn sus tres hijas.

"No estoy enterada de nada chicos, por suerte, fuimos todos a las carreras como siempre en familia y Manu es familia", expresó Nicole en A la tarde.

Acto seguido, lanzó una fuertísima indirecta a través de sus stories de Instagram.

LA FUERTE FRASE DE NICOLE NEUMANN EN MEDIO DE SU CONFLICTO CON FABIÁN CUBERO

"Si odiás a una persona, entonces te ha derrotado", fue la reflexión que Nicole compartió a través de sus historias.

EL ABOGADO DE FABIÁN CUBERO EXPLICÓ SU ENOJO CON NICOLE NEUMANN

En diálogo con Intrusos, César Carozza explicó por qué se enojó Cubero, su representado: “Nosotros nos enteramos de esto por las redes sociales”.

“Queremos dejar en claro que a Fabián no le molesta para nada el tiempo que sus hijas pasen con Manuel porque, aparte de la buena relación que tiene con Manuel, las nenas lo quieren, se llevan bien”, aclaró el letrado.

Y especificó: “Lo que le hizo ruido a Fabián fue la existencia de dos otros adultos, mayores y varones, que estaban viajando con dos nenas de 13 años”.

“No le avisaron y quizás le podrían haber dicho ‘con Manuel, todo bien, pero no sabemos quiénes son los otros’. Ponele que eso podría haber sido, pero de ahí a iniciar acciones legales creo que no. Son temas para aprender a resolver en privado”, cerró el letrado.