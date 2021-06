Punzante frase de Marina Calabró sobre Jorge Rial en pleno escándalo por el fin de TV Nostra: "No nos merecíamos enterarnos dos horas antes"

Si bien la renuncia de Jorge Rial a TV Nostra después de remarcar que lucharía para remontar el rating llamó la atención, lo que más sorprendió a muchos fue cómo se habrían enterado sus compañeros de su abrupta salida.

Por su parte, Marina Calabró se mostró muy dolida y reveló que habló a fondo con el conductor tras su inesperada actitud. "Estoy dolida porque creo que no nos merecíamos enterarnos dos horas antes de salir al aire por el simple hecho de que no se filtrara. Me parece que la filtración hubiera sido menos importante que cuidarnos a nosotros y amortiguarnos un poco el trago amargo. Volví a las 22.30 sin laburo en televisión y la verdad es que creo que ni Diego Ramos ni Ángela Lerena ni yo nos lo merecíamos de esta manera”, se desahogó en diálogo con Esto no es Hollywood.

En ese punto, remarcó que aunque lo está digiriendo todavía se siente "aturdida". "Nos enteramos por Jorge que era el último programa a las 18.30 de un programa que salía al aire 20.30, fue un balde de agua fría”, sumó, sincera.

Y antes de despedirse, además de subrayar que Jorge tendría que haber "dado batalla" para resignificar el programa, se despidió haciendo hincapié en que no le gustó cómo se manejó.

"No me gustaron las formas del manejo en relación a nosotros. No me pareció justo. Pero bueno, nada. Después de eso no hablé más con Jorge Rial y todo lo que tenía para decirle ya se lo dije, así que no hay mucho de lo que hablar”, sentenció.

¿Qué dirá Jorge?