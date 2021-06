Profunda reflexión de Laurita Fernández sobre su separación de Nicolás Cabré: "Capaz él no era la persona"

Feliz por su debut en la conducción de El club de las divorciadas (eltrece), Laurita Fernández se animó a reflexionar en profundidad sobre su propia separación. En primer lugar, contó que si bien intentó recomponer su relación con Nicolás Cabré, no lo logró, y por eso, esta vez, la ruptura es definitiva.

"Con Nico lo intentamos y no va más. Por más que duela... Cuando no hay algo puntual que detone, es más difícil todavía. Es una decisión que a veces uno posterga. Probamos separándonos y tal vez nos sentimos mejor. No va más pero terminó todo súper bien", expresó, reflexiva, en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

En ese punto, subrayó que aunque el actor despertó en ella hermosas sensaciones y motivaciones cree que no están hechos el uno para el otro. "Con él había imaginado un montón de aspectos que no había pensado. Él me despertó las ganas de ser madre. Yo no siento que haya fracasado, capaz él no era la persona y yo tampoco era la persona para él", añadió, sincera.

Y se despidió revelando que recurrió a los profesionales que integran su programa para que le dieran las herramientas necesarias para atravesar el duelo de la separación. "Yo los agarré a los psicólogos y ya los interné más o menos. Les hice muchas preguntas para entender por qué me pasan o pasaron diferentes cosas", cerró.

¡No pudo ser!