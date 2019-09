Profunda reflexión feminista de Silvina Luna: "Las mujeres seguras no necesitan apagar la luz de otra para brillar"

En un presente de cambios y transformación personal, Silvina Luna (39) apuesta a la evolución individual y colectiva, empatiza con su propio género y clama por una sororidad verdadera, que no se quede sólo en la palabra, sino en la acción.

"Soy muy fan de las mujeres que inspiran a ser mejor, a luchar y trabajar por alcanzar sueños, y de las que comprenden que ya no es tiempo de competir entre nosotras, y que nunca lo fue". G-plus

Activa en Instagram, la actriz y panelista de Incorrectas se sumó a la campaña #girlpower y compartió un profundo mensaje feminista que invita a reflexionar. "Me sumo. Soy fan de las mujeres que te miran bien, que se dan el tiempo de conocerte, que no te odian o les caes mal porque sí. Las que en cualquier baño público te hablan y se ríen contigo, las que te piropean la inteligencia, el pelo o la ropa. Esas mujeres seguras, que no necesitan apagar la luz de otra para brillar; las que te saludan y te regalan sonrisas; las que respetan a su propio género porque todas somos mujeres extraordinarias", reza la primera parte del posteo que Silvina compartió en su red social, junto a una foto playera, en la que se la ve de espaldas, sentada mirando el mar.

Luego, prosiguió: "Soy muy fan de las mujeres que inspiran a ser mejor, a luchar y trabajar por alcanzar sueños, y de las que comprenden que ya no es tiempo de competir entre nosotras, y que nunca lo fue. Las que han alcanzado su amor propio, que se sienten seguras de sí mismas y no ven a otras con envidia, como si fuéramos competencia, si no con admiración. Soy fan de las mujeres que se apoyan, que son leales a la palabra 'amistad', las que se cuidan y aconsejan con amor. Si eres de esas, aquí estoy, puedes contar conmigo".

En concordancia con la campaña a la que se sumó, el 7 de agosto, Luna contó en Pampita Online el cambio de vida que está transitando, por el cual lleva un año de abstinencia sexual: "Empecé un camino de sanación, de empoderamiento y de trabajar conmigo misma. Venía de malas relaciones y quiero preservar esta energía que estoy teniendo y curarme de un montón de cosas, para poder crecer y atraer otro tipo de relaciones", dijo Silvina. Pocos días después contó en PH, podemos hablar, su lucha contra las adicciones y visibilizó su necesidad de dejar atrás personas tóxicas que formaron parte de su intimidad.