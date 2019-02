La producción de fotos de Vicky Xipolitakis con su bebé de 2 meses: "Salvador me enseñó el amor verdadero y la paciencia, ja"

Dos semanas antes de lo previsto y en medio de la ansiedad por la llegada del nuevo integrante de la familia, Vicky Xipolitakis (32) y su marido, el empresario Javier Naselli (53), se convirtieron en padres de Salvador Uriel. Y si bien la pareja atravesó una crisis, luego de que la mediática denunciara a su esposo por violencia verbal a cinco días de dar a luz (llamó al 911, aunque luego no ratificó la denuncia en sede policial), luego llegó la reconciliación y el presente de Vicky parece estar en equilibrio, disfrutando de sus primeras experiencias como mamá.

Ahora, en una fecha especial, Victoria realizó una producción de fotos junto al pequeño... aunque con un particular escenario de fondo: "¡¡¡Hoy hace 2 meses me convertí en mamá!!! ¡Y alguien tan chiquito como @salvadorurielok me enseñó el amor verdadero, la felicidad plena y la paciencia, ja!", contó la vedette sobre las tiernas postales que compartió en Instagram, donde se la ve haciendo upa a Salvador con un fondo alusivo a las playas.

"Nosotros también fuimos a la playa, pero de escenografía jajaja. Hasta que el pediatra no autorice, nos quedamos acá. El lugar no importa, importan las personas. #TeAmoHijoMío #Felices2Meses #Verano", cerró, emocionada con su pequeño.

¡Mirá la tierna producción de fotos de Vicky Xipolitakis con Salvador Uriel, su bebé de dos meses!

Fotos: Instagram.