La Princesita habló de la confirmación del romance del Polaco y Barby Silenzi: "Ella me cae bien, mi hija dice que la quiere y la cuida"

Desde que se conocieron como compañeros en la pista de ShowMatch, la relación de Barby Silenzi y El Polaco siempre estuvo íntimamente ligada, pese a algunos chispazos y cruce de declaraciones que se dedicaron en estos 4 años que lleva su historia. Sin embargo, en una de sus últimas galas, el cantante confirmó su noviazgo con la bailarina… ¡y Karina La Princesita no estuvo ajena al tema!

Indagada en el estudio del Súper Bailando por esta flamante relación, la participante -que tiene a Sol (12) junto al Polaco- no dudó en compartir su opinión, y hasta se refirió específicamente a la nueva pareja de su ex.

Así fue el ida y vuelta entre Tinelli y Karina:

Tinelli: -Hace un montón que no nos vemos. Lo vemos al Polaco, a Barby Silenzi…

Karina: -Ya son novios…

T: -¿Te gusta la pareja de Barby Silenzi con El Polaco?

K: -No, yo no opino. Ella me cae bien, vino a mi cumpleaños el año pasado, bailamos juntas.

T: -¿Pero ves que es una chica que le puede sumar al Polaco?

K: Sí. Aparte Sol (la hija que Karina tiene con el cantante) habla bien de ella todo el tiempo. Dice que la quiere y que la cuida.

T: -Entonces si Sol habla bien, está bien…

K: -Mientras mi hija esté contenta, sí.

¡Le dio el visto bueno!