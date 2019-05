Implacables mostró la imagen de la ex de René Pérez en compañía del productor, ex de Cande Tinelli . ¡Los detalles!

Desde hace semanas corre con fuerza el rumor que vincula sentimentalmente a Soledad Fandiño con Nacho Lecouna, productor de ShowMatch y exnovio de Cande Tinelli.

Los guiños entre ellos en las redes no hicieron más que incrementar las versiones de un sorpresivo romance. De hecho, en una de sus últimas publicaciones Soledad escribió “lunes” junto a una foto suya y Lecouna comentó: “Hace rato que no me gustaban tanto los lunes”. Al ver el piropo 2.0, ella le respondió con tres corazones.

Más sobre este tema El cariñoso mensaje de Nacho Lecouna en un posteo de Soledad Fandiño, en medio de los rumores de romance

Este fin de semana, Implacables mostró la primera imagen de Fandiño y Nacho, que confirma el noviazgo. En la foto se los ve caminando juntos por Palermo durante el mediodía del sábado y hay un detalle que resulta contundente: la pareja está acompañada por Milo (4 años y medio), el hijo de la actriz, fruto de su relación con el músico René Pérez.

En la foto se los ve caminando juntos por Palermo durante el mediodía del sábado y hay un detalle que resulta contundente: la pareja está acompañada por Milo, el hijo de la actriz. G-plus

Si bien en el programa de Susana Roccasalvo recortaron al niño para preservar su privacidad, se puede ver que está sujetando la mano de su mamá mientras cruzan la calle junto a Lecouna.

Esta es la primera vez que Soledad se muestra en pareja tras su separación de René si bien fue vista a los besos con Nacho Viale meses atrás en un boliche en Miami y se la vinculó con Pico Mónaco.