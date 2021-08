La primera foto de Fabián Doman con su nueva novia, a tres meses de separarse: "Ella se llama Viviana y no quiere ser famosa"

A fines de mayo, Fabián Doman comunicó su separación de María Laura Lillo, a dos años pasar por el Registro Civil. Sin embargo, el corazón del conductor ya tiene dueña: Yanina Latorre mostró en LAM la primera foto de Doman junto a Viviana.

"Ella es una potra. ¡No sé qué tiene este hombre! Ella se llama Viviana. El apellido me lo reservo. Tiene 50 años, tiene hijos. Es una mina bien. No es mediática y no quiere ser famosa. Me comuniqué con ellos, es verdad. Está confirmadísimo. Fabián es un amigo", informó la panelista de LAM, mientras en pantalla se lo veía a Doman en un restaurante con Viviana.

En ese marco, Yanina Latorre contó cómo fue el casual encuentro entre la flamante pareja, cuando él estaba buscando un nuevo hogar.

"Él quería mudarse a donde se mudó actualmente, por Barrio Parque. Estaba por mudarse, llamó a una inmobiliaria famosa y ella fue quien lo recibió en su nueva casa porque es realtor", concluyó la panelista, dando la primicia del romance.

Fabián Doman se separó de su esposa, María Laura de Lillo, tras dos años de casados

Luego de superar una crisis, en mayo llegó el fin del matrimonio de Fabián Doman y María Laura de Lillo, a dos años de legalizar su amor en el Registro Civil.

"Es así, me separé, pero seguimos siendo amigos. Fue de mutuo acuerdo. Es una gran persona", dijo el conductor en nota con Intrusos, confirmando la culminación de la historia de amor.

En cuanto a los motivos, Ángel de Brito había explicado la ruptura entre el periodista y la empresaria tras dar la primicia en redes sociales: "Los horarios de la radio y la televisión y los necesarios viajes de ella al exterior por razones laborales fueron probablemente la causa de esta separación".