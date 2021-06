La primera aparición en las redes sociales de Mica Tinelli tras el trasplante de Soledad Aquino: "No me sentía preparada para hablar"

Mica Tinelli reapareció en las redes sociales después de que Soledad Aquino fuera trasplantada y dedicó unas palabras a sus seguidores. A través de su cuenta oficial de Instagram, la joven empresaria agradeció a todos y reveló que no se sentía preparada para hablar en cámara debido a la complicada situación que les toca vivir.

“La verdad es que no estoy agarrando mucho el teléfono ni nada por circunstancias y cosas personales como varios sabrán. Obviamente, no me gusta mucho hablar de mis cosas personales y más cuando son temas delicados. Pero sigo agradeciéndoles por todos los mensajes y toda la hermosa energía que me mandan”, expresó.

Luego, la hija mayor de Marcelo Tinelli continuó: “Como les decía, capaz no me sentía preparada para hablar en cámara como lo vengo haciendo. Pero no saben cómo llega ese amor y esa energía tan linda, se transmite y de verdad llega. Así que, qué decirles, solo palabras de agradecimiento para todos. Los quiero mucho”.

Cabe recordar que Aquino estaba en lista de espera en el INCUCAI para recibir un trasplante de hígado y hace una semana esa cirugía finalmente se llevó a cabo. Mica Tinelli se encontraba de vacaciones con Lisandro López en Disney e interrumpieron su viaje para estar presente en este momento importante y acompañar a su mamá en su recuperación.