La pregunta al hueso de Marcela Tauro a Hernán Drago sobre su intimidad que incomodó al modelo: "¿Con Muriega no pasó nada?"

La duda respecto de qué pasa entre Hernán Drago y Celeste Muriega persiste desde principios de febrero, cuando explotó el rumor de romance. Y si bien la bailarina dio indicios de que algo pasó, el modelo siempre se mantuvo firme en su postura de no hablar de su vida privada, o directamente negar las versiones de affaire.

Por eso mismo, Marcela Tauro aprovechó que tuvo cara a cara a Drago en Bienvenidos a bordo para endulzarlo con halagos y luego ir al hueso con su pregunta: “Mirame a los ojos eh. ¿Es verdad que no pasó nada con Muriega?”. El planteo descolocó a Guido Kazcka, quien festejó: “¡Preguntó bien! Mirá cómo está Hernán”.

Ahí, Tauro insistió: “¿Un toque, un touch and go?”. De todas formas, el ex de Bárbara Cudich no soltaba prenda sobre qué pasaba con la ex de Alejo Clérici, y solo hacía gestos.

“¡Drago me baja la mirada!”. G-plus

Al final, Marcela Tauro apuntó contra Hernán Drago por eludirle la vista: “¡Me baja la mirada!”. Al mismo tiempo, el participante del programa se mordía los labios, mientras se sonreía y le brillaban los ojos claros, por lo que la periodista le dejó pasar el silencio.