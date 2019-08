Tras el resonante debut de Matilda Blanco en el Súper Bailando, la asesora de moda volvió para el nuevo ritmo y Ángel de Brito hizo que traspirara de los nervios, en el mismo día que Nicole Neumann debutó como jurado, en el lugar de Pampita por sus vacaciones.

“¿Quién se viste mejor, Pampita o Nicole?”, lanzó a quemarropa el conductor de Los Ángeles de la mañana. “Comprometida la pregunta”, acotó Matilda, risueña mientras pensaba la respuesta y jugaba al misterio. “Nicole, hoy me gusta mucho Nicole”, lanzó, entre carcajadas antes de ser puntuada por la rubia. “Nicole porque no está Pampita, me gusta Nicole”, acotó, divertida escapándole a la consulta.

“¿Y entre Nicole y Mica Viciconte?”, fue por más De Brito y ahí Matilda Blanco fue rotunda. “Sin lugar a dudas la elijo a Nicole”, finalizó.