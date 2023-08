Desde Nosotros a la Mañana, el Pollo Álvarez tiene la ardua tarea de conducir un magazine de actualidad que refleja la dura realidad, y en los momentos distendidos con su simpatía logra sacar risas y sonrisas para que las pálidas no sean tan pálidas.

Y ya sea por las divertidas chicanas que intercambia con Sandra Borghi al aire, las intimidades de su relación con Tefi Russo que revela con humor, o sus firmes posturas sobre los temas más calientes de la coyuntura, el Pollo está al tope del interés de los lectores de Ciudad Magazine.

Por eso, se consagró una vez más como uno de los 25 famosos ganadores en Los Más Clickeados 2021.

LAS PALABRAS DE AGRADECIMIENTO DE POLLO ÁLVAREZ EN LOS MÁS CLICKEADOS

Contento con su trofeo en la mano, el exconductor de las ediciones 2019 y 2020 del premio que entrega Ciudad Magazine agradeció: "Estoy feliz de poder tener una vez más este premio hermoso, Los Más Clickeados".

"No solo me pone contento estar ahí en el sitio, sino que también me sirve mucho para informarme y entretenerme".

"Agradezco siempre a la gente de Ciudad Magazine, soy fiel seguidor del sitio y también de la pantalla, como corresponde. No solo me pone contento estar ahí en el sitio, sino que también me sirve mucho para informarme y entretenerme", continuó.

Al final, el Pollo Álvarez reconoció: "Gracias por supuesto a cada una de las personas del otro lado que bancan y siempre tienen buena onda, y que en este caso clickeó para que un año más me pueda llevar este premio que me encanta, me parece un premio de la gran siete. Tengo un lugar especial donde guardo los premios, y este va primero".