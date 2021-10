Pollo Álvarez aseguró que tiene "pies de bebé" y Sandra Borghi se los revisó en vivo: "Acá hay pelo de más"

En un día en el que el calor agobiante se hizo sentir con fuerza, el Pollo Álvarez lanzó una polémica declaración que desató la curiosidad de Sandra Borghi: "Yo no ando descalzo porque me cuido las plantas, tengo pies de bebé".

Antes de solicitarle a su compañero que le muestre los pies inmaculados de los que se jactaba, la panelista de Nosotros a la Mañana reaccionó incrédula: "¿Me estás cargando? ¿Qué es pies de bebé?".

Entonces, el conductor explicó: "Mis pies son seda, no tocaron el piso todavía. Amo la arena, pero la paso rápido. No ando en patas, ando en pantuflas, no me gusta andar en patas, estoy re incómodo. Y trato de pisar poco el pasto, perfiero andar en ojotas".

"¡Pero qué fifi!", exclamó Borghi asombrada por la excentricidad de su colega. "A ver, mostrame la planta del pie. ¿Qué es un planta del pie de bebé?".

En ese momento, el Pollo se sacó la zapatilla del pie derecho, se quitó la media y extendió su pierna para que Sandra lo examine cual podóloga. "¿No hay un cayo acá? ¡Acá hay pelo de más!".

Al final, Sandra Borghi comenzó a hacerle cosquillas al Pollo Álvarez en la planta de su pie suave y terso, y explotaron de risa por la insólita situación que sucedía en vivo.