Polino, tras su cruce con Yanina Latorre: "Me dolió porque pensé que ella tenía una cariño especial hacia mí"

Un filoso ida y vuelta twittero entre Marcelo Polino y Yanina Latorre terminó con el jurado del Súper Bailando mostrándose irónico con las previas que hace la hija de la panelista. Su enojo respondía a que ella sugirió en Los Ángeles de la mañana que el jurado del Súper Bailando no tenía buena onda con Ángel de Brito. Ahora Marcelo dio una nota en el mismo ciclo y aseguró que se sintió “dolido” por las palabras de su compañera de ciclo radial.

"La ubiqué nada más, no pasa nada. Me dolió porque pensé que ella tenía un cariño especial para conmigo, como yo lo tengo con su familia, pero bueno. Descubrí que no es así al decir una cosa que no es verdad", lanzó, molesto.

Polino: "Ella sabe la interna. Siempre digo ‘uh, tengo que ir a LAM, no voy porque es a la mañana, sabe que me cuesta levantarme, que tengo trescientas cosas. Dudar y todo eso es feo. Mintió". G-plus

También Polino se refirió al motivo por el que nunca fue al ciclo de su compañero de jurado: “Ella sabe la interna. Siempre digo ‘uh, tengo que ir a LAM, no voy porque es a la mañana, sabe que me cuesta levantarme, que tengo trescientas cosas. Dudar y todo eso es feo. Mintió", aseveró el periodista.

"No me gusta que se digan cosas que no son verdad, más cuando está sentada al lado mío y ve que estoy a las corridas. A veces le digo a Ángel 'te veo a la madrugada porque no llego a verte en el vivo' y que ella haya dudado me pareció horrible". G-plus

Además, Marcelo se mostró picante por los comentarios que le hizo sobre las previas de Lola Latorre: "No quise devolver una agresión, le di un consejo. Que ayude a la hija a hacer las previas. Que en vez de hablar de mí, que ocupe su tiempo en ayudar a la hija a hacer las previas que son horribles", señaló, filoso.

Yanina: "Quiero creer que es un pase de humor. Insisto, no mentí, Polino de mi corazón, bonito. Tengo una teoría y gracias a Dios vivimos en democracia y voy a seguir diciendo lo que pienso". G-plus

"Yo trabajo con gente eficiente y es muy eficiente Yanina. No me gusta que se digan cosas que no son verdad, más cuando está sentada al lado mío y ve que estoy a las corridas. A veces le digo a Ángel 'te veo a la madrugada porque no llego a verte en el vivo' y que ella haya dudado me pareció horrible”, enfatizó, sobre su relación con el conductor de LAM. “Yo le contesto a cualquiera, ya sea una primera figura o un cuatro de copas. Vos hablás de mí, te contesto porque trabajo en esto hace 25 años", lanzó, en el final.

Al volver de la nota, Yanina Latorre se mostró firme en su postura: "Quiero creer que es un pase de humor. Insisto, no mentí, Polino de mi corazón, bonito. Tengo una teoría y gracias a Dios vivimos en democracia y voy a seguir diciendo lo que pienso", finalizó. ¡Que haya paz!