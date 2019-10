Polino se despachó en ShowMatch contra el Productor Enmascarado: "Martín Baclini me va a agarrar a trompadas"

Una pelea entre Martín Baclini y Gabriel Fernández, conocido como el Productor Enmascarado y que involucró a José María Listorti, terminó llegando a la pista de ShowMatch. El productor siguió insistiendo en que el novio de Cinthia Fernández despotricaba contra Hay que ver, su programa, porque no podía atacarlo a Marcelo Polino, quien lo había criticado, por su rol de jurado.

“¿Estás enojado conmigo?”, le preguntó Polino al empresario, que reaccionó con un “no, para nada” mientras el productor estaba en el piso. “Amigate con El Enmascarado, no pasa nada. Yo digo muchas cosas”, intentó minimizar el periodista el conflicto.

Polino: "Bueno, no insistas que me va a agarrar a trompadas. ¡Conmigo, no!". G-plus

Baclini, por su parte, quiso aplacar el malestar: “Se que va a haber oportunidad para tener una charla con Gabriel y va a estar todo perfecto”, aseguró, pero Tinelli notó que El Enmascarado negaba con la cabeza. “No porque no entendí el enojo y no me interesa hablar. Se enoja conmigo y no con la persona que...”, reaccionó Gabriel Fernández, enojado mientras Polino se despachó con un comentario que levantó risas. “Bueno, no insistas que me va a agarrar a trompadas. ¡Conmigo, no!”, lanzó, divertido.