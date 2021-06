Polémica opinión de Angie Balbiani sobre el escándalo de Nicole Neumann con Urcera y su ex: "Son dos piojos resucitados"

“¡Estoy sin filtro porque estoy embarazada!”, lanzó Angie Balbiani en Editando tele, a pocos días de anunciar la feliz noticia de la llegada de su segundo hijo. Pero a la hora de hablar del escándalo entre el novio de Nicole Neumann, José Manuel Urcera, con quien era su ex, Micaela Álvarez Cuesta no anduvo con medias tintas.

“¡Qué fiaca ser estas minas! Ser Pampita o ser Nicole, qué fiaca porque aparece cada cabotaje hablando”, lanzó la panelista desde el ciclo de Net TV. “Nicole no tiene nada que hacer acá. Aparece una mina que quedó resentida porque le fue mal en la relación anterior y no es un tema de Nicole. Acá estoy con ella”, aseveró la amiga de Pampita.

“Me parece que es cualquiera. No está bueno salir en la tele diciendo ‘porque a mí me dejó’. El problema es del otro. Son dos piojos resucitados. Sorry, estoy sin filtro porque estoy embarazada. Respétenme”, lanzó, picantísima apuntando contra el piloto y contra quien fue su novia durante 6 años.

¡Y la periodista fue drástica con el novio de la modelo! “Este Manu diciendo ‘ay, me mandan un montón de mensajes’. Y sí, flaco la buscaste a Nicole Neumann, o sea, ¿te diste cuenta ayer que era Nicole Neumann?’. ¡Dejate de joder!”, cerró Angie Balbiani, durísima.