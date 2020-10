Polémica frase del Ogro Fabbiani: "El jugador de fútbol no hace sacrificios; cobra plata que una persona normal nunca va a hacer"

En PH Podemos hablar estuvo como invitado el Ogro Fabbiani y, luego de que Andy Kusnetzoff indagó en la presión que reciben los futbolistas que juegan en los equipos más grandes del mundo, él lanzó fuertes frases.

“El jugador de fútbol no hace sacrificios. Yo a veces tengo grandes discusiones. Te vas a jugar a Europa, te dan los mejores autos, cobrás plata que una persona normal no la va a hacer nunca. El jugador de fútbol como mucho entrená tres horas por día”, lanzó el futbolista de Deportivo Merlo de la Primera C.

Cristian destacó el esfuerzo que hace su madre todos los días, en contraste con el que tienen muchos deportistas. “Todo empieza por casa. Yo valoro lo que trabaja mi mamá. Hace 37 años ella trabaja desde que me tuvo a mí en un restaurante en Ciudad Evita, Los Portugueses, un bodegón muy conocido. Ella trabaja desde las seis de la mañana a las cuatro de la tarde. Es la jefa de chef y trabaja de verdad, a cincuenta grados de calor ahí adentro. Ese es sacrificio”, señaló.

“El jugador de fútbol no hace nada”, aseveró el Ogro Fabbiani, quien contó el trabajo que hace su esposa como pastelera y su labor como padre de dos hijos.