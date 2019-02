El fuerte enfrentamiento público de Yanina Latorre (49) y Natacha Jaitt (41) fue aprovechado de forma siniestra por un usuario en las redes sociales, donde se difundió un fuerte tweet falso. Fechado a menos de tres horas de que la mediática fuera encontrada muerta en un salón de eventos de Villa La Ñata, circuló un supuesto mensaje en el cual la periodista celebraba la muerte de Natacha.

"Ja, ja. Me acabo de enterar. Murió el gato", decía el posteo apócrifo que supuestamente Yanina luego había borrado, arrepentida a los pocos minutos. La imagen (hecha captura) daba cuenta de que el tweet habría tenido 50 retweets y 200 me gusta.

Apenas se comenzó a viralizar en la noche del domingo, Yanina salió furiosa a contar su verdad al advertirle a una seguidora que "no sería capaz de escribir eso": “Además no uso acentos, ni escribo en mayúsculas… (el que lo hizo) por lo menos (podría) haberse fijado cómo escribo, ¿no? Ayer molestó el buen día… raro, ¡y hoy me inventan esto! Es gente muy enferma”.

Claro q no! Corazon! Lo armaron hoy! Por q no lo hicieron ayer? Dejalos, es gente q realmente esta mal de la cabeza! — Yanina Latorre (@yanilatorre) 24 de febrero de 2019

Ademas no uso acentos, ni escribo en mayusculas...por lo menos haberse fijado como escribo, no? Ayer molesto el buen dia...raro y hoy me inventan esto! Es gente muy enferma — Yanina Latorre (@yanilatorre) 24 de febrero de 2019

Para despejar las dudas, la panelista de Los Ángeles de la Mañana sumó argumentos para desligarse del exabrupto que le adjudicaron: “En cuanto al tweet que está circulando, y que un enfermo armó para molestarme, ¡esta de más decir que es falso! Y además, ¡el boludo que lo escribió ni sabe truchar! Me puso la cuenta verificada y yo no la tengo verificada. Y todos los genios que me acosan por no hacer nada… ¡váyanse a la mie...!”.

En cuanto al tw q esta circulando, y q un enfermo armo para molestarme. Esta demas decir q es falso! Y ademas el boludo q lo escribio ni sabe truchar! Me puso la cuenta verificada y yo no la tengo verificada. Y todos los genios q me acosan por no hacer nada...vayanse a la mierda! — Yanina Latorre (@yanilatorre) 25 de febrero de 2019

Como las explicaciones de Latorre parecieron no ser suficientes, Ángel Brito salió también a desmentir la mala jugada que le hicieron a su compañera de trabajo.

SIN PALABRAS



PORQUE LO BORRO? pic.twitter.com/LahZDT8z79 — El Estanciero (@elestanciero2) 24 de febrero de 2019

De todas formas, Yanina Latorre salió a cruzar muy fuerte a Nancy Pazos: "Che genia, yo sé que te encanta hundirme, pero vos me enseñaste que se chequea la info y vos retwiteaste algo FALSO sobre mi! Tenés que chequear, ese tweet es armado. Yo no tengo la cuenta verificada! Espero tus disculpas". Mea culpa que, por el momento, no sucedió, al menos en público.