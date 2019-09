La polémica exigencia que habría pedido Fabián Cubero para volver a autorizar la salida del país de sus hijas

A casi tres años de separarse, la batalla personal y judicial entre Nicole Neumann (38) y Fabián Cubero (40) tiene un nuevo capítulo. La modelo se largó a lloraren Nosotros a la Mañana luego de que su ex le habría revocado el permiso para que viaje al exterior con sus hijas, Indiana (10), Allegra (8) y Sienna (5), con un viaje a Uruguay ya programado.

A un día de desatado el escándalo, la blonda volvió al programa de eltrece, pero evitó hablar cuando revelaron el punto judicial que generó el escándalo con el futbolista.

"Nos están pidiendo eso (que se levante la cautelar a Mica Viciconte para poder fotografiarse con las hijas de Nicole y Cubero). Nos están solicitando que firmemos todo para que las chiquitas puedan salir del país", dijo la abogada Guadalupe Guerrero. G-plus

La encargada de dar detalles del convenio fue Andrea Campbell (quien además es abogada): "Hay un convenio que Nicole está por firmar con Cubero, que tiene que ver con un montón de cotidianidades de las chicas, como las terapias, los regalos y las cosas que sabemos los separados que pagamos por mitades. Aparentemente, no se está pagando por mitades, lo paga Nicole y se está por firmar esto. Pero parece que el papá (de las hijas de Neumann) pone como condición que se le levante la cautelar a la novia (Mica Viciconte) para que ella pueda hacer fotos de canje o hablando de las nenas. Y Nicole no está de acuerdo. Habitualmente en un convenio de familia, que tiene que ver con menores, no se habla de gente externa, aunque sean las parejas de los padres. Eso va por otro ámbito".

Revelada la supuesta exigencia de Cubero, Sandra Borghi aprovechó la comunicación telefónica con la abogada de Nicole, Guadalupe Guerrero, para consultarle por el tema. "¿La negociación dónde está parada? ¿Una de las partes no entrega el permiso (para que las menores viajen al exterior) porque quiere que le permitan fotografiarse a su actual pareja con la hijas?", le preguntó la conductora. Y la letrada contestó: "Estamos en un punto en el que, del otro lado, nos están pidiendo eso. El acuerdo tiene muchos puntos y nos están solicitando que firmemos todo para reanudar la autorización para viajar, para que las chiquitas puedan salir del país".