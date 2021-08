El Polaco, irónico tras el comentario de Karina La Princesita contra Barby Silenzi: "Le pedí al médico que me estire el reposo"

Un palito de Karina La Princesita cuestionando con ironía las lesiones de Barby Silenzi y Sofía Jujuy generó un chispazo en ShowMatch. Las dudas de la cantante sobre la imposibilidad de bailar de las modelos hizo que El Polaco se refiera en La previa de La Academia (Ciudad Magazine, lunes a viernes 19 hs) al momento.

“Esperemos que pueda volver a bailar, pero sino está Celeste Muriega para acompañarme”, aseguró, en una comunicación telefónica mientras la bailarina estaba en el piso y defendió a la pareja del cantante.

“Todo tiene que ver con las ganas de estar en la pista. Después se generó polémica porque yo estaba con Jujuy y Barby y a ellas les dijeron que son vivas porque vuelven después del caño”, señaló Celeste.

"Estuve a un paso de decirle al médico que me estire aunque sea dos semanas el reposo, aunque no pueda, pero me dijo que no, que podía bailar tranquilamente". G-plus

Sin embargo, el artista intentó aplacar cualquier tipo de polémica. “Celeste y Barby son re amigas”, contó, y bromeó con su propio estado de salud. “Estuve a un paso de decirle al médico que me estire aunque sea dos semanas el reposo, aunque no pueda, pero me dijo que no, que podía bailar tranquilamente”, lanzó, divertido.

“Casi que ponen dos reemplazos y terminaba Celeste bailando con otra persona”, concluyó El Polaco, sobre la polémica que se armó con Karina La Princesita y Barby Silenzi.