El Polaco se descompensó y se desmayó en el backstage de La Academia: "Sentía que le faltaba el aire"

El Polaco generó preocupación tras descompensarse y desmayarse en La Academia. En Los Ángeles de la mañana, Maite Peñoñori reveló cómo fue el episodio que protagonizó el cantante después de tener una excelente presentación en ShowMatch con Celeste Muriega, quien está reemplazando a Barby Silenzi.

“¿Qué pasó con El Polaco, se desmayó, se descompuso?”, preguntó Ángel de Brito al inicio del programa y la panelista detalló: “Se descompensó después de la gran noche que tuvo con Celeste Muriega. En un momento no lo encontrábamos y me dijeron ‘me parece que se está sintiendo mal’ y cuando me fui al otro costado estaba como descompensado”.

Más sobre este tema El Polaco recordó cómo fue su última gran charla con su papá, a un mes de su muerte: "Se quedó conmigo tres días y hablamos como nunca"

Luego, la angelita continuó: “Estaban tratando de atenderlo, llegó incluso una ambulancia. A mí lo que me cuentan es que él se sentía muy mal y decía todo el tiempo ‘no puedo respirar’. La gente que lo atendió me dijo que él sí podía respirar, así que pudo haber sido un ataque de pánico. Le quisieron tomar con el saturómetro el oxígeno pero estaba muy nervioso y no dejaba y después se fue manejando”.

Luego, tanto Maite com Ángel contaron que el Polaco se encuentra bien, descansando tras la difícil noche que atravesó.