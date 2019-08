El paso de Barby Silenzi por ShowMatch para bailar el ritmo de grandes éxitos hizo que la bailarina se despachara con fogosas declaraciones sobre la relación súper abierta que mantiene con El Polaco. Así terminó contando que han hecho tríos, que duermen varias veces a la semana juntos, que es muy celoso o incluso que ella le corta las uñas. Pero al cantante no le gusta nada su actitud indiscreta.

“Me da por los cojones que todo lo cuenta y no se puede hablar más. Si no hay intimidad, ya está. No hay que pedirle que no hable, hay que sentirlo”, aseguró, en Siempre show (Ciudad Magazine, lunes a viernes 20 hs). “Yo también tengo cosas para contar, pero como caballero si lo hago soy un hijo de pu...”, lanzó.

“Somos amigos y vamos a seguir siendo amigos”, enfatizó el participante del Súper Bailando sobre el vínculo que mantiene con Barby. “Ella me quiere ver y yo también la quiero ver. Si no me quiere ver más, si no quiere ser más mi amiga, no seremos más amigos. Hasta ahí yo llego. No quiero más compromisos”, cerró, ofuscado.