El pícaro comentario de Julieta Nair Calvo al hablar de la foto hot que le mandó a Jimena Barón: "Me estaba por entrar a bañar y quise hacer un chiste"

En medio de la cuenta regresiva por el debut de La Academia de ShowMatch donde, además de mostrar su talento en la pista será la encargada de inaugurar esta nueva edición, Julieta Nair Calvo habló de cómo se prepara para este nuevo desafío y no dudó en responder una íntima pregunta sobre su relación con Jimena Barón.

“¿Es verdad que te mandás fotos desnudas con Jimena Barón?”, fue la consulta de José María Listorti en Hay que ver. A lo que la participante se sinceró en vivo: “No. Yo hice un chiste, una broma, porque puse en Instagram la opción para que los seguidores hagan preguntas y me consultaron si me llevaba bien con Jimena”.”

“Entonces, para hacer un chascarrillo, hice una captura de pantalla de nuestro último chat en la que ella no sé qué me preguntaba y yo le contestaba con una foto en la que me estaba por entrar a bañar con cara de muerta después de volver de un ensayo. Fue un chistecito”, agregó, divertida.

Más sobre este tema Julieta Nair Calvo será la encargada de abrir la pista de La Academia: "Pobrecita la que venga después"

Por último, tras ser ‘acusada’ de intentar seducir a una de las jurados del certamen (que jugará a los concursantes junto a Pampita, Ángel de Brito –que será reemplazado algunas galas por Guillermina Valdés tras haber dado positivo de covid- y Hernán Piquín), la entrvistada cerró, entre risas: “Es que yo agarro mucha confianza. Pero la verdad es que a Jime la conozco porque estuvimos en Casi Ángeles juntas. Hacía muchos años que no nos veíamos y, no es que somos amigas, pero siempre hubo buena onda”.