Pícara reacción de Ángel de Brito ante el ida y vuelta de Martín Baclini con Cinthia Fernández en vivo: "¡Uy qué tensión que hay acá!"

Cinthia Fernández y Martín Baclini dieron que hablar una vez más luego de protagonizar un entretenido ida y vuelta en televisión. En Los Ángeles de la Mañana, la panelista hizo algunas preguntas picantes al empresario sobre Luciana Salazar y Ángel de Brito lanzó un comentario filoso.

“¿Vos qué cocinas?”, le consultó el conductor de la emisión matutina de eltrece y Baclini contó que es buen cocinero. Entonces la angelita acotó: “No te quedaba otra, sino no comíamos” y el rosarino explicó que le gusta mucho la comida variada, sana, hecha al horno.

“No existen las papas fritas en mi vida”, dijo Martín y De Brito indagó en la alimentación de Salazar, a lo que el invitado respondió: “Luciana come muchísimo, el otro día por ejemplo comió un salmón con papas fritas y un postre”. Palabras que irritaron a Cinthia, por lo que no dudó en hacerle una pregunta picante.

“¿Te dio de comer en la boca? Digo porque te da el cafecito pero no la papilla…”, reclamó la panelista al Martín Baclini, quien le respondió: ¿Cómo me va a dar de comer en la boca? No”. Fue allí cuando el periodista analizó la situación entre los ex de forma contundente: “¡Uy qué tensión que hay acá!”.