Picantísimos gestos de Mauro Caiazza contra Jimena Barón y La Chipi: "Siguen hablando de mí"

Mientras los rumores de acercamiento entre Jimena Barón y su exnovio Mauro Caiazza continúan, el nombre del bailarín volví a aparecer en ShowMatch con el debut de La Chipi como concursante de La Academia. Molesto, él lanzó desde sus stories su respuesta.

El bailarín de tango, hoy abocado a su carrera como cantante de trap, compartió un video donde aparecía cantando “siguen hablando de mí” y haciendo picantísimos gestos que parecería tener destinarias: se agarra las partes íntimas y termina haciendo “fuck you” a cámara.

Mauro salió al cruce luego de que en show de Marcelo Tinelli la coreógrafa lo llamó “mal bailarín” además de acusarlo de haberle clavado “tres puñales”. Por su parte, la jurado no se quedó atrás y aseguró que su ex tenía “misterios”.

A principios de año el expartenaire del Bailando expresaba su desagrado con que lo siguen relacionando a la cantante. "Hace dos años que me separé y me siguen involucrando con ella, pero yo no tengo ni contacto, no me interesa, nosotros cortamos la relación y ya, cada uno siguió su camino. Es muy difícil que la gente entienda que uno tiene una vida que va por otro lado, hay quien piensa que solo interesa eso”, había dicho, en una nota a La Nación. "No mantengo ningún tipo de contacto con Jimena. Nada. Porque ella lo decidió así", lanzó.

