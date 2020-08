Los picantes “me gusta” de Nati Jota en Twitter luego de que su ex blanqueara un romance con Ivana Nadal: "Cancelada"

El humor es uno de los principales insumos de los influencers, algo de lo que Nati Jota sabe mucho y ahora le suba con sus "desventuras" amorosas. Es que antes de ponerse de novia en su momento con Bruno Siri, la periodista bromeaba en redes por su falta de suerte en el amor, algo que retomó con ironía luego de que Ivana Nadal blanqueara en Instagram que está en pareja con el rugbier.

En un primer momento, Nati expresó su asombro por el romance: “Es algo muy reciente, en caso que sea verdad les deseo lo mejor. Prefiero no hablar demasiado, porque no es un tema que me incumba. Porque la relación con Bruno terminó hace 9 meses, es una relación cerrada”.

Luego de esas declaraciones la influencer ante Paparazzi, fue Ivana quien hizo un fuerte descargo en Instagram a raíz de las especulaciones de que había cometido con Nati una traición similar a la de Mauro Icardi y Wanda Nara con Maxi López dada su cercanía a la periodista: “ “Para todos que tienen tantas dudas de mi supuesta amistad con Nati. No somos amigas, nunca lo fuimos. Somos compañeras de trabajo, que ni siquiera trabajamos juntas”.

En este contexto, más allá de que Nati Jota le bajó el tono al escándalo con sus palabras, los "me gusta" que seleccionó entre sus seguidores de Twitter fueron súper picantes y elocuentes. Uno de los más graciosos fue el de una foto de Maluma, a una semana de que explotara la polémica con Neymar y su exnovia: “Somos dos que nos cagaron, má”. O “#TeamNati quiero que sea TT, Ivana Nadal cancelada”.

El último y no menos hilarante, y con palito para Bruno Siri incluido, fue: “Ya llegará un Paulo Dybala para Nati Jota, brazos cruzados”.