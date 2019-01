Luego de probarse en el rol de jurado en Bailando 2018, Laurita Fernández hizo un balance de su rol y no fue del todo positivo. "No tenía la posibilidad de hacer lo que me gusta hacer. Juzgar el baile no era lo que importaba en el Bailando. Lo que importaba era cómo lo decías o si generaba algo. El formato es así, se dio de esa manera y es lo que funciona. El jurado es un lugar en el que yo no me sé desenvolver, ni me gusta. No me sentí cómoda en el rol de jurado en ese formato", dijo la protagonista de Sugar en Por si las Moscas, analizando su actuación y cuestionando algunos aspectos del programa.

"Para mí, con esto que dijo, ella quiere borrar su pasado, borrar todos los escándalos, borrar todas sus peleas". G-plus

Siendo colegas y "enemigas públicas", Lourdes Sánchez arremetió sin rodeos contra la novia de Nicolás Cabré y esbozó una picante teoría al respecto. "Hay mucho para analizar, cuando ella dice que no se pudo desarrollar en lo que mejor sabe, que es sobre baile. Cuando bailaba su mamá le ponía un 10. ¿Por qué ponés un 10, si a nivel técnico no estaba bien? Se contradice todo el tiempo. Y lo poco que habló de técnica dejó mucho que desear, no daba buenas devoluciones, no era constructiva y se equivocó muchas veces", señaló la panelista de Los Ángeles de la Mañana, contando con el aval de sus compañeras, quienes tildaron a Laura de “desagradecida".

Y concluyó su análisis poniéndole pimienta a sus dichos: "Laura es talentosa, pero necesita un canal, una vidriera como es la de ShowMatch (para mostrarse) ... Para mí, con esto que dijo, ella quiere borrar su pasado, borrar todos los escándalos, borrar todas sus peleas".