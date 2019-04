El estilo frontal y desafiante de Mica Viciconte (30) volvió a manifestarse a pleno el miércoles en Intrusos, cuando la entrevistada lanzó un sugestivo comentario sobre Nicole Neumann (38). Apenas después de saludar, la pareja de Fabián Cubero (40) afrontó una picante bienvenida, que respondió haciendo gala de su esgrima verbal.

Mica Viciconte: "¿Por qué creemos que sólo fue infiel con esa persona?". G-plus

Quien se lanzó sobre la ex Combate fue Guido Záffora, señalándola como el supuesto detonante de la separación de Daniela Urzi y Pablo Cosentino: "En el programa de Ángel de Brito te preguntaron si Cubero había superado la infidelidad de Nicole y vos dijiste que sí, que la recontra superó". Ahí, Mica puso cara de poker y se explayó: “Yo lo que dije fue (que recontra superó) ‘lo que todo el mundo dice en el medio’. Dije que todo el mundo sabía que Fabián se había separado y que había sufrido una infidelidad. Pero yo no lo puedo probar, no tengo las pruebas necesarias”.

Acto seguido, Viciconte agregó: “La realidad es que hay un montón de cosas que yo sé que no voy a contar, porque lo conozco a Fabián y no lo diría. Pero todo lo que se conoce, es lo que se conoce por vía pública, no es algo que yo dije, sino que salió de varios periodistas y pasé la información de lo que escuché”.

Implacable, Záffora insistió: “¿Sos consciente de que al confirmar la infidelidad, a los cuatro días Daniela Urzi anunció su separación?”. Rápida, la panelista de Incorrectas retrucó: “Pero yo no dije que fue Cosentino, y no conozco a Urzi. De Fabián no salió que le haya sido infiel a Nicole”.

"La realidad es que hay un montón de cosas que yo sé que no voy a contar, porque lo conozco a Fabián (Cubero) y no lo diría". G-plus

Resignado, el panelista acotó: “De Nicole a Fabián si se habló de infidelidad y fue con Cosentino”. Luego de aseverar que no sabe “si es cierto o no”, Mica recibió una directa pregunta de parte de Jorge Rial: “¿Hoy lo podés decir? ¿Lo re cag...?”. Y Viciconte respondió: “No lo voy a decir”, antes de estallar en carcajadas por el remate del conductor. Pero segundos más tarde, sembró una duda inquietante sobre Nicole Neumann en relación a su matrimonio con Fabián Cubero: “¿Por qué creemos que sólo fue infiel con esa persona?”.