Picante respuesta de Cachete Sierra cuando Ángel le preguntó si salió con alguna famosa de La Academia: "Fijate"

La Academia, la producción de ShowMatch difundió las fotos oficiales del certamen de talentos del que participa Ángel de Brito fue al grano con el campeón de Cantando 2020 una duda respecto de su pasado y presente sentimental. A pocos días de que comience, la producción dedifundió las fotos oficiales del certamen de talentos del que participa Agustín "Cachete" Sierra . Y como entre las figuras está Candela Ruggeri , con quien en 2018 compartió un romance,fue al grano con el campeón deuna duda respecto de su pasado y presente sentimental.

"¿Saliste con alguna más de la foto?", indagó el conductor de Los Ángeles de la Mañana. La reacción del actor fue una instantantea carcajada: "No, ja, ja".

Ahí, De Brito se excusó: "Es para ir descartando tema". Por eso, Cachete comentó: "Con Jimena Barón nos escribimos, fuimos pareja (de ficción) en Casi Ángeles, es amiga de toda la vida. La amo".

"No voy a aclarar nada que no tenga que aclarar, pero tampoco voy a mentir". G-plus

Implacable, Ángel repreguntó si tuvo algo con alguien del certamen, ampliando el espectro de mujeres a partenaires, coachs, vestuaristas, etc. Y Cachete se atajó con mucha picardía: "No sé... fijate. Estoy bien ahora, no voy a aclarar nada que no tenga que aclarar, pero tampoco voy a mentir".

Solo entre las famosas, en La Academia están: Karina La Princesita, Flor Vigna, Julieta Nair Calvo, Romina Ricci, Barby Silenzi, Débora Plager, Luciana Salazar, Sofía Jujuy Jiménez, Charlotte Caniggia, Viviana Saccone, Rocío Marengo, Mar Tarres, Angela Leiva, Mariana Genesio Peña, Julieta Puente, Barbie Franco y Candela Ruggeri, su ex.