Picante respuesta de Barbie Vélez sobre si salió con un famoso y no se supo: "No me acuerdo"

Hace cuatro meses Barbie Vélez y Lucas Rodríguez dieron el “sí” en un romántico casamiento. La actriz estuvo invitada en Flor de equipo y cuando le preguntaron sobre algún romance desconocido que tuvo y no se supo, eligió el misterio y se refugió en su reciente boda.

“¿Tuviste romances con famosos que la prensa no se haya enterado?”, indagó Florencia Peña. “No me acuerdo”, dijo la actriz, con una media sonrisa. “No, solo… No, no”, se negó, mientras le pedían iniciales o alguna pista sobre con quien tuvo algo y jamás se supo.

“No me acuerdo. Me acuerdo de ahora que estoy casada, de mi marido y de nada más. Se me borró la memoria”, aseveró.

Barbie Vélez habló de su pareja libre de celos con Lucas Rodríguez

A la hora de referirse a su relación con el hijo de Fabián Rodríguez, la hija de Nazarena Vélez contó que en su matrimonio no hay planteos, ni escenas. “Él es cero celoso. Es la persona menos celosa que vas a conocer en tu vida y lo agradezco con el alma”, se sinceró.

“Me fui a Uruguay a filmar una película, justo dos días después de casarnos y es la persona con menos problema de nada”, señaló.

“Con él soy cero celosa”, reconoció la actriz.