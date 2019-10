Picante respuesta de Amalia Granata al hijo de Alberto Fernández: "Pobrecito, tiene un déficit de atención"

Las polémicas están a la orden del día en Twitter. El hijo del presidente electo Alberto Fernández, Estanislao, protagonizó un llamativo cruce con Amalia Granata. Todo comenzó por un retweet de la periodista a una crítica que le hicieron al artista drag.

El también transformista había publicado un chiste sobre una de las consignas de las marchas del #SíSePuede. "Patricia si, falopa no. Falopa si, Patricia no", había escrito en tono humorístico Estanislao, cuyo usuario en la red social es Dyhzyx. "El hijo de AF celebrando que llega el nuevo peronismo y cesa el combate al narcotráfico de la mejor ministra de Cambiemos", era el mensaje que retwitteó la legisladora electa por Santa Fe. Y cuando el joven se enteró, hubo respuesta.

"El hijo de AF celebrando que llega el nuevo peronismo y cesa el combate al narcotráfico de la mejor ministra de Cambiemos", fue el retweet de Granata que disparó la polémica. G-plus

"Cuando ella hace un chiste sobre la salud de una persona es un chiste. Cuando yo hago un chiste sobre lo que se gritó en una marcha es una ofensa para la ministra de Seguridad", comenzó, en referencia al tweet sobre la salud de la hija de la vicepresidenta electa Cristina Fernández de Kirchner que la periodista rosarina había publicado en agosto. "Dice Florencia Kirchner que ya se siente un poco mejor", había compartido la periodista, tras la derrota del oficialismo en las PASO.

"Granata no tuvo ni un mínimo de decencia cuando empezó a meterse conmigo. Y cuando le tocan su pasado y el cómo llegó a los medios, se queja. Te lo digo públicamente para que lo tengas en cuenta, sos una ridícula", escribió el hijo de Alberto, en Twitter. G-plus

"Ella no tuvo ni un mínimo de decencia cuando empezó a meterse conmigo. Que soy unx pibx que no hace política, solo expresa su opinión en, atención, sus redes. Me manda a mí a averiguar qué dijo mi viejo hace años, pero cuando le tocan su pasado y el cómo llegó a los medios se queja de que ES EL PASADO. Bueno, sabés qué Amalia, sos diputada y jugás este juego, yo no soy nadie y me lo están obligando a jugar”, continuó, indignado, el hijo de Alberto.

"Te lo digo públicamente para que lo tengas en cuenta, sos una ridícula. Tenés dos millones de seguidores y 0,2% de interacción. Dedicate a tu labor como funcionaria y menos a decir pelotudeces en la TV. Ridícula”, concluyó Estanislao.

"Me parece que necesita llamar la atención, pero yo ya tengo dos hijos y no soy la madre. Si necesita atención, que lo hable con el psicólogo o con sus padres", lo chicaneó Granata. G-plus

La cámara de Los Ángeles de la Mañana fue a buscar el testimonio de Granata, quien fiel a su estilo no dudó en contestar. “Me parece que se tiene que empezar a controlar con los insultos y las declaraciones porque es el hijo del presidente electo. Que no se preocupe por mi función política porque asumo el 4 de diciembre”, comenzó.

“No lo felicité a Alberto Fernández en Twitter. ¿Qué? ¿Es una obligación felicitar al presidente electo? Yo hasta el 4 de diciembre soy solo una ciudadana más”, añadió y, luego, se refirió específicamente al joven. “No tengo opinión sobre él. Me parece que, pobrecito, tiene un déficit de atención. Que necesita llamar la atención, pero yo ya tengo dos hijos y no soy la madre. Si necesita atención, que lo hable con el psicólogo o con sus padres”, cerró picante.

