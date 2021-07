Picante reencuentro de Rodrigo Tapari y Ariel Puchetta tras años distanciados: "Le pido disculpas si en algún momento dije algo que lo lastimó"

El año pasado, Ariel Puchetta desistió de participar de Los elegidos de la cumbia en Cantando 2020 tras enterarse que en el mismo grupo iba a cantar Rodrigo Tapari, quien lo reemplazó varios años en Ráfaga. El escándalo no pasó a mayores pero esta semana el notero de La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine) juntó a los cantantes en la misma emisión y ellos limaron asperezas en el detrás de la escena del reality de LaFlia.

“Es la primera vez que nos cruzamos. Hemos compartido escenario, el nombre del grupo más importante de la movida tropical por años. Uno dice una cosa, el otro dice otra y se va llevando”, dijo Puchetta en plan conciliador. “Yo de hecho no quise seguir en el Cantando porque no quería ese enfrentamiento con un colega. Tenemos problemas de defender cada uno su postura. En Ráfaga no hubo problemas de alcoholismo nunca, entonces de eso dependía un poco la cosa. Él tuvo sus problemas y sus cosas de las que por suerte salió adelante y cada uno sigue de buena manera”, dijo el cantante, en referencia a unas declaraciones de Tapari sobre su adicción al alcohol que fueron malinterpretadas.

“Yo cuando hablé de mi problema de adicción al alcohol, no hablé de Ráfaga. Lo que dije, y que quizá sea lo que les pueda haber afectado, es que nadie te frena tampoco. Hoy, que salí, lo que intento hacer es concientizar de que se puede estar bien sin necesidad de un exceso te todo lo que por ahí te perjudica”, señaló por su parte Rodrigo Tapari. “No nos conocemos mucho. Yo lo conozco a él por Ráfaga y él me conoce por Ráfaga, por lo que se puede llegar a hablar. Y a mí no me hablaban bien de él y yo se lo dije pero no de manera ofensiva”, agregó Rodrigo antes de concretar un gesto honorable al extender la mano hacia su colega.

“Esto se soluciona así: hablando. Entonces yo le pido disculpas si en algún momento dije algo que lo lastimó. Yo no tengo nada contra vos porque no te conozco. Yo no tengo problemas en cantar juntos porque él es un referente para mí, y si él no se hubiese ido de Ráfaga, a mí no me hubiera conocido nunca nadie”, reconoció Rodrigo Tapari frente a Ariel Puchetta, que confesó que está dispuesto a participar de La Academia.