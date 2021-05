La picante reacción de Soledad Fandiño cuando le preguntaron qué tiene Cabré para conquistar tantas mujeres: "Ya ni me acuerdo"

Los gestos, las preguntas y comentarios que Soledad Fandiño (39) hizo en vivo en Es por Ahí, cuando Guido Záffora desarrolló la información sobre la separación de Laurita Fernández (30) y Nicolás Cabré (41), fueron elocuentes. Más si se toma en cuenta que la conductora fue pareja del actor entre 2008 y 2010, y a la luz de la fuerte discusión que mantuvo con Laurita en el Bailando 2018, cuando la apuró: “Preguntale a tu novio (por mí) que me conoce muy bien”.

Entonces, el miércoles Intrusos fue a buscar a Fandiño a los estudios de América para consultarla sobre sus dichos, pero ella se evadió el asunto: “Como dije ayer, no comments (sin comentarios). Yo prefiero estar al margen de esa situación”. Por eso, Rafa Juli indagó: “¿Qué tiene Nicolás Cabré que sale con mujeres tan hermosas? ¿Cuál es su arma de seducción?”.

Con cara de pocos amigos, Fandiño contestó: “No, no tengo ni idea. Pasó hace tanto que ya no me acuerdo”.

Padre de Rufina (7) junto a la China Suárez, Nicolás Cabré estuvo casado por un breve lapso con Eugenia Tobal, y estuvo en pareja con Agustina Cherri, Florencia Torrente, Celeste Cid, Rocío Guirao Diaz, Sabrina Carballo, Josefina Silveyra, entre otras, además de Laurita Fernández y la propia Soledad Fandiño.