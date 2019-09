Picante posteo de Jorge Taiana tras el allanamiento a la casa de Claudia Villafañe ¿provocando a Maradona?: "Aguante el circo"

En 16 años de relación con Claudia Villafañe (57), Jorge Taiana (51) se mantuvo lejos de los escándalos mediáticos que enfrentaron a su pareja con Diego Maradona (58), quien dentro de su pelea con su ex llegó a llamar "Tontín" a la pareja de la madre de sus hijas Dalma y Gianinna.

Sin embargo, lo acontecido en las últimas horas hizo que el empresario teatral rompa el silencio en Instagram. Indirectamente, pero no por eso menos picante. Esta mañana Matías Morla, abogado del Diez, arribó a la casa que Claudia tiene en Villa Devoto con el fin de "recuperar" camisetas y trofeos, entre otros objetos de la carrera deportiva de Maradona, que estarían en poder de Villafañe, pero el allanamiento fue fallido.

"Terminaron las vacaciones, pero el 'circo' no se va. A mí lo que más me gusta son los payasos". G-plus

Al enterarse de que el procedimiento judicial no fue exitoso porque los elementos en disputa no estaban en dicho domicilio, Maradona publicó un fuerte mensaje en su red social, con el que apuntó sin nombrarla a Claudia. "Acaba de terminar el circo que armaron en Devoto, y fue más de lo mismo. Siguen sin devolverme lo que me robaron. Se ríen de la Justicia y nadie hace nada". Indignado, Maradona continuó: "¿Cómo puede ser que la jueza se siga preguntando de quién son las camisetas, los botines y los trofeos? Es como cuando te preguntaban en el colegio '¿de qué color era el caballo blanco de San Martín?'. Hace 3 años que no tengo respuesta. ¡Despiértese, jueza Vilma Nora Días, le están tomando el pelo! ¿No ve que en las camisetas, arriba del 10, dice Maradona?", expresó Diego, molesto.

Dos horas después del picante posteo, Taiana recurrió a la misma vía virtual ¿para respondele como nunca a Maradona? "Terminaron las vacaciones, pero el 'circo' no se va. A mí lo que más me gusta son los payasos", reza la foto que el novio de Claudia envió a Instagram, con un texto de puño y letra, y que tituló "aguante el circo".