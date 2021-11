Picante posteo de Jimena Barón en medio de la crisis de Daniel Osvaldo y Gianinna: "Pueden ir caminando deseándole el mal a la actual de algún ex"

Jimena Barón es de las famosas más activas y divertidas de las redes sociales. Pero, muchas veces, sus posteos se toman como indirectas para su ex, Daniel Osvaldo.

En esta oportunidad, Jimena recomendó una app para contar pasos con una picante frase y la publicación coincidió con la noticia de que Osvaldo y Gianinna Maradona estarían atravesando una crisis.

“Obvio que pueden ir caminando deseándole el mal a alguna persona chota o a la actual de algún ex, pero como todo vuelve, es mejor no desear el mal. No es bondad, es inteligencia”, expresó con humor Jimena y las miradas apuntaron a Gianinna.

LA NUEVA CRISIS DE DANIEL OSVALDO, EX DE JIMENA BARÓN, Y GIANINNA MARADONA

En las últimas horas estalló un nuevo rumor de separación de Osvaldo y Gianinna luego de que Juariu descubriera que él borró el romántico posteo que le había dedicado a Gianinna por sus seis meses de noviazgo.

Encima, Gianinna se volcó a Instagram Stories para lanzar un fuerte posteo, que Juariu se preguntó si sería para Daniel o para Jimena por su frase sobre “la actual de algún ex”.

“Cuando su ‘sinceridad’ es capaz de bajar una autoestima, cállese cuando su ‘opinión’ es capaz de desmotivar a alguien, cállese cuando su ‘crítica constructiva’ es capaz de disminuir a alguien, cállese ‘verdades’ sin empatía son apenas conveniencias emocionales para satisfacer su egocentrismo”, reza el posteo que compartió Gianinna.