Picante palito de Jimena Barón con Lourdes Sánchez en La Academia: "Conmigo fuiste muy mala"

Lejos de que el debut de Lourdes Sánchez como jurado de La Academia de ShowMatch (en reemplazo de Guillermina Valdés, quien se ausentó por un compromiso laboral) sea tranquilo, la bailarina mantuvo un picante ida y vuelta con Jimena Barón y Pampita tras ser presentada por Marcelo Tinelli.

“Aunque Ángel de Brito diga que están peleadas, que se odian entre mujeres, yo las vi saludarse muy bien. Hoy a la mañana dijo que a Lourdes la odian Pampita y Jimena”, comenzó diciendo el conductor. A lo que el periodista mantuvo su postura.

“No la quieren porque en La Previa de La Academia (el ciclo que conduce Lourdes de lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine) se la pasa destruyendo al jurado, especialmente a las chicas”.

“Yo no tengo ninguna pelea con Lourdes porque no la conozco y en lo personal, antes de hablar de la gente, me gusta conocerla. Pero sí, ha sido muy mala. Por lo menos conmigo, sí”. G-plus

Fue entonces que Carolina Ardohain intervino con una punzante pregunta: “¿Vos nos destruís?”, indagó. Pero su compañera lo negó: “No, que yo recuerde, no”, atinó a decir, con cara seria.

Sin embargo, a su turno, Jimena fue letal: “Yo no tengo ninguna pelea con ella porque no la conozco y en lo personal, antes de hablar de la gente, me gusta conocerla. Pero sí, ha sido muy mala. Por lo menos conmigo, sí”.

¡Qué momento!