Picante opinión de Paula Varela tras la versión de romance de Sabrina Rojas y Tucu López: "Ella necesita algo de la misma medida que Castro"

A tres meses de oficializar a la prensa su separación de Luciano Castro, Sabrina Rojas enfrenta fuertes rumores de romance con el locutor y actor de Sex Tucu López. Atenta a la información, Paula Varela hizo un personal y picante análisis en Intrusos.

"Sabrina Rojas estaría siguiendo un patrón, morocho, musculoso. Los dos salen del mar muy cargados. Están muy arriba del estándar. Ella necesita algo de la misma medida", dijo la panelista, en la emisión nocturna del programa de América, comparando con contundencia a Luciano con Tucu.

La encargada de poner bajo la lupa la versión de affaire fue Andrea Taboada en LAM. La "angelita" contó que Rojas y López se encontraron el viernes en un boliche y se besaron apasionadamente.

"Ella lo fue a ver a la obra hace un mes. Ahí hubo un cruce y el viernes pasado hubo un chape fuerte entre el Tucu López y Sabrina Rojas en un boliche", informó Taboada, cosechando diferentes comentarios de sus compañeras.

La explosiva versión amorosa entre Sabrina Rojas y Tucu López despertó el instantáneo rechazo de Mariana Brey a la pareja en LAM.

Ante la sorpresa de sus compañeras de programa, la panelista fue al hueso sin vueltas: "Yo no aplaudo mucho este romance. Ella me cae mil puntos y me parece que se merece algo mejor".

"No me gusta, el Tucu no me parece un buen candidato... Lo digo así para ser elegante... Para divertirse, sí. Pero ella me parece divina, piola, inteligente y se merece algo mejor. Si es para un touch and go bienvenido sea", concluyó Brey, picantísima.