Picante frase de Karina la Princesita sobre su pasado con Kun Agüero: "¿Sabés las cosas que tengo guardadas?"

Esta semana, Karina la Princesita fue vinculada con su expareja Sergio "Kun" Agüero, luego de que ambos usaran el término "bueee" en redes sociales, pero el de la cantante fue entendido como reacción al pícaro comentario que el futbolista le dejó a Lali Espósito en Instagram ¡y se enojó!

Tras aclarar que el comentario en Twitter, con caritas llorando de la risa fue en respuesta a un tweet de una amiga, Karina la Princesita dejó atrás con fuerza el pasado, con declaraciones más que sugerentes sobre su pasado en pareja con Agüero.

"Me separé hace 800 mil años, ni tengo idea si tuvo un hijo. No me interesa tampoco. Tal vez, en aquel momento, cuando me separé, sí me fijaba. Hoy no. Estoy enamorada, estoy bien”, comenzó diciendo Karina en LAM, marcando distancia con su ex.

"¿Sabés las cosas que tengo guardadas, que si quería me sentaba (en un programa) y tenía un montón de prensa acá y en cualquier lado? Pero no es mi estilo, no me interesa". G-plus

Sobre su actividad en redes, agregó, picante: "¿Sabés las cosas que tengo guardadas, que si quería me sentaba (en un programa) y tenía un montón de prensa acá y en cualquier lado? Pero no es mi estilo, no me interesa. Siempre fui muy reservada con ese tema y después de tantos años no me voy a meter en eso”.

"No tenía nada que ver con él. Yo no entendí que el "bueee", es algo que están usando por eso, pero no lo sabía. Estoy en otra, trabajando, ensayando, y la verdad es que no me interesa. No fue mi intención", aseguró la cantante de cumbia.

"Cuando estaba todo fresco no salí a hablar, no voy a salir ahora. Son cosas pasadas que no me generan interés", finalizó Karina la Princesita, dejando por completo su vínculo con Kun Agüero en el 2017, año en el que se separaron.