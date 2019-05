El debut de Karina La Princesita volvió a dividir las aguas entre el jurado y el BAR del Súper Bailando y esta vez terminó en un encontronazo entre Ángel de Brito y Flavio Mendoza después de que el creador de Siddharta se molestó porque en Los Ángeles de la mañana dijeron que le iba a subir un punto a la cantante. ¡Y Flavio lo terminó llamando “periodista bajito”!

“Van a decir que yo voy a subirte un punto porque trabajás conmigo, pero quiero decirle a todos los periodistas que hicimos más de 80 mil espectadores en Carlos Paz sin haber estado en un programa juntos y tengo más de 12 mil entradas vendidas en Rosario. Así que el punto es para arriba”, dijo Flavio en su devolución.

Flavio: "No, no. A ver si el periodista bajito entiende que en realidad..." G-plus

Pero cuando Tinelli destacó la seriedad de Ángel mientras hablaba el coreógrafo, terminó encendiendo la mecha llamando “el acróbata” Flavio y “galera” a Aníbal Pachano: “Quería hablar con el acróbata, no con ‘la galera’. 80 mil espectadores es un éxito, pero un punto de rating es muchísimo más. Así que no se porque traés a colación eso”, lanzó, haciendo que el integrante del BAR reaccione con enojo y que el conductor le recuerde al otro la polémica que tuvo con Federico Bal.

F:- No, no. A ver si el periodista bajito entiende que en realidad…

A:- ¿Querés evaluar los kilos también? Volvemos a eso.

F:- En realidad, vos me estás diciendo “el acróbata”, entonces yo te nombro como sos. Un periodista bajito. ¿Qué tiene de malo? No tiene nada malo. Pachano es el de la galera, ella la que habla mucho y yo soy “el acróbata”. Todo el tiempo nos ninguneás en el programa, ¿y nosotros no podemos decirte nada?

A:- Podemos decir lo que quieras y yo también.

¡Y ese fue solo el comienzo! Mirá el fuerte cruce de Ángel de Brito y Flavio Mendoza en el Súper Bailando.