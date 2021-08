Picante cruce de Luis Ventura con Alex Caniggia por dudar de su credibilidad: "Prestame tu ropa así no me toman en serio"

En su rol de irreverente permanente, Alexander Caniggia cuestionó sin filtros la veracidad de una información de Luis Ventura y tocó la fibra más sensible de un periodista: la credibilidad. Con humor y mucha cintura, el panelista de Polémica en el Bar le respondió la chicana al mediático que estaba con ropa deportiva amarillo fosforescente, con lentes de sol y capucha: "La próxima vez que vaya a lo de Alejandro Fantino prestame el traje ese así no me toman en serio".

El encontronazo sucedió en Polémica en el Bar cuando Mariano Iúdica felicitó asombrado al presidente de Aptra por animarse a contar en Los Ángeles de la Mañana la versión de que la Primera Dama estaría embarazada de mellizos. Provocador, Alex disparó: "Luis dice la verdad. ¿O dice todo sanata? ¡Luis dice sanatas! Como todos los periodistas que hablan al pedo y sin saber".

Como Iúdica se quedó pasmado e intentó hacer entrar en razones al hermano de Charlotte Caniggia, el propio Ventura se defendió: "La próxima vez que vaya a lo de Alejandro Fantino prestame el traje ese así no me toman en serio". Lo que derivó en otra graciosa insolencia, esta vez contra el conductor de Intratables: "No sé cuál es Fantino igual. ¿Quién es?".

Acto seguido, el mediático fue de lleno contra el gremio de prensa: "Los periodistas a veces dicen la mentira total, o la verdad total. Lo dije porque sabía que Luis es periodista. Yo no sé si es verdad o no, pero los periodistas siempre dicen mentiras. ¿Hay pruebas? Porque hay que tener pruebas para eso".

Al final, Alexander Caniggia quedó en ridículo ante Luis Ventura cuando reconoció: "¿Si le creo? Es que no sé qué información tira".