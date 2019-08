Como exintegrante del BAR, bailarina y actual participante del Súper Bailando 2019, Lourdes Sánchez se metió en el escandaloso cruce que protagonizaron Flavio Mendoza, Laura Fidalgo y Aníbal Pachano con La Chipi y Jorge Moliniers, luego de que los integrantes del jurado técnico del certamen tildaran a los bailarines de "fríos" porque no logran transmitir emoción, pese a no fallar en la performance.

"Es horrible tildar a un bailarín de frío, porque la sensibilidad es subjetiva. Además, que lo digan Pachano, Fidalgo y Mendoza, ¡dale! Mírense a un espejo. A mí tampoco me llega". G-plus

"Lo que hacen es el odio a la técnica, a lo bien bailado. Que digan que no transmitís nada es lo básico, porque no pueden decir nada ante una danza perfecta. Entonces, me vas a agarrar por ese lado. Es horrible tildar a un bailarín de frío, porque la sensibilidad es subjetiva, puedo llegar a las personas de distintas maneras. Entre colegas, me parece horrible. Además, que lo digan Aníbal Pachano, Laura Fidalgo y Flavio Mendoza, ¡dale! Mírense a un espejo. A mí tampoco me llegan, pero es algo personal", dijo la panelista de Los Ángeles de la Mañana, desde su lugar de bailarina.

Luego, remarcó el mal modo con el que Pachano se dirige a algunos participantes en sus devoluciones: "Aníbal está muy atacado, grita. Yo lo estaba viendo desde mi casa y era feo, no estaba bueno. Decía ¿por qué estás tan enojado, si estás en un lugar hermoso? Estar enojado así, no está bueno".