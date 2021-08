La picante comparación que hizo Ángel de Brito frente a Nazarena Vélez sobre Barbie: "Ella es Disney y vos, Freddy Krueger"

Barbie Vélez dará el “sí” junto a Lucas Rodríguez y la noticia tiene emocionadísima a Nazarena Vélez. En Los Ángeles de la mañana habló de sus sensaciones y de cómo ella misma vivió las tres veces que contrajo matrimonio…. ¡e hizo que Ángel de Brito le dedique una ácida frase sobre las diferencias de las dos!

“Me da mucho amor cómo lo está viviendo ella. Porque yo cada vez que me casé, me chupaba nada… Ni me buscaba el vestido antes. Me casé tres veces y ni siquiera al primero, con Ale Puchetta, le puse toda la emoción y el amor que le pone Barbie. Está viviendo su historia de amor”, aseguró la exvedette.

Pero el animador, le dedicó una picantísima comparación. “Te casaste bien a lo Nazarena. Barbie es Disney y vos sos, bueno, Freddy Krueger”, comentó, mientras la actriz se reía. “Son distintas. Te salió un opuesto complementario”, analizó el periodista sobre los perfiles de madre e hija.

Con humor, Nazarena Vélez se reafirmó. “¡Y me encanta, eh! Porque estuvo siempre conmigo. La crié yo”, remató la actriz, orgullosa de Barbie Vélez y de su rol de mamá.