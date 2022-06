Picante comentario de Pampita a Martín Salwe por cómo tratan a Locho Loccisano en El Hotel de los Famosos: "Es un juego dañino"

Luego del ataque de pánico que sufrió Locho Loccisano en El Hotel de los Famosos la atención se puso en los participantes que no tuvieron una buena convivencia con él. Y sin pasar por alto esto, Carolina “Pampita” Ardohain expuso su opinión frente al grupo y mantuvo un picante ida con Martín Salwe.

Así fue la conversación entre Pampita y Martín, en la que también intervino Locho:

Pampita: -Pasan las semanas y este es el Locho que es, el auténtico, y no puede cambiar. ¿No estaría bueno que ustedes cambien algo? Hay mucho prejuicio parece y están muy enfrascados cada en su posición.

Locho: -Yo prefiero que no discutamos más sobre esto porque también, si seguimos peleando… yo no estoy para pelear ni para escuchar cosas.

Más sobre este tema Fuerte posteo de la mamá de Locho Loccisano luego de que fuera nominado en El Hotel de los Famosos

P: -Hablo de que todos mejoren la convivencia. Me parece que se puede.

L: -Se va a poder, Caro. Gracias.

Martín: -Igual, Caro, una cosa porque si no sentimos todos que somos unos villanos y no es así. Todos tienen algo para manejar y para dominar. Quizás, la presión de Locho es interna y es con el grupo. Pero hay gente afuera que no ve a los hijos, hay gente que se banca apodos, que se banca motes.

Más sobre este tema El filoso comentario de Emily Lucius sobre Locho Loccisano en El Hotel de los Famosos: "Hace cosas de mala persona"

P: -Nadie tiene por qué bancarse nada. Eso está claro, ¿no? Que afuera la gente se banque apodos, motes y lo que sea, no significa que acá alguien se lo tenga que bancar.

M: -No, pero es parte de un juego y tiene que ver con tus impulsos y tus reacciones también… que vos puedas manejarlo. Si tenés a un grupo en contra, por lo que sea, bueno es parte de un juego.

P: -Un juego dañino, Martín.

M: -Esa es tu definición, Caro. Yo no comparto.

¡Qué momento!