Picante comentario de Angel De Brito sobre el histórico conflicto entre la actriz y la modelo: "Isabel Macedo no se peleó, Pampita la fajó"

Luego del incómodo momento que protagonizó Pampita cuando le preguntaron por Isabel Macedo en plena nota (a pocos días de que Angie Balbiani, íntima amiga de la top, recordara la infidelidad de Benjamín Vicuña con la actriz varios años atrás), Ángel de Brito dio que hablar con su picante análisis.

Tras la nota que Carolina Ardohain dio a Los Ángeles de la Mañana, De Brito apoyó la postura de la jurada de La Academia de no referirse a temas que toquen a personas de su ámbito familiar: “Hay una parte que entiendo que es que Benjamín es el padre de los hijos de Pampita, entonces cualquier cosa que diga ella, ya sabe que va a ir a los portales y lo vamos a analizar 200 veces. Si llega a decir ‘es verdad, (Vicuña y Macedo) fueron amantes’, estamos diez años hablando de este tema. O quizás si lo dice de una vez, se desactiva. Pero no tiene necesidad de decirlo”, expresó el conductor.

Fue entonces que Andrea Taboada habló de la participación de Macedo en Los Mammones: “El otro día veía a Isabel en el programa de Jey Mammon cuando le preguntaron a Isabel si se había peleado alguna vez con una famosa, y dijo que no”.

“No, es que no se peleó. Pampita la fajó. No hubo pelea, Pampita la agarró y la revoleó por todos lados. No es que lo buscó Macedo. En ese sentido, ahí fue víctima de los golpes de Pampita”, cerró Ángel, sin filtro.