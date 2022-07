Picante comentario de Alex Caniggia contra Martín Salwe en El Hotel de los Famosos: "Es el único rival a exterminar"

Luego de eliminar a Imanol Rodríguez de El Hotel de los Famosos, Martín Salwe es el único integrante de ‘La Familia’ en quedar en el reality de eltrece. Y sin ocultar las ganas de eliminar al locutor, Alex Caniggia lanzó una fuerte frase ante sus compañeros.

Indagado por cómo vive el triunfo tras vencer a Imanol, Martín se sinceró: “Obviamente, me tocó despedir a Ima que es un amigo. Estoy contento porque, a pesar de que hacía mucho frío, disfruté mucho de la H, la experiencia de conocer el lugar, de pasarlo y de vivirlo. Eso te da seguridad y confianza”.

“Somos pocos, hay un nuevo gerente de guardia que es Locho Loccisano y creo que no hay más grupos o subgrupos. No hay más ‘Familia’. Somos todos Sanguinarios. O todos menos yo, no sé cómo queda la configuración”, agregó.

Alex Caniggia: "Los Sanguinarios estamos más que nunca activos ahora. Somos cinco contra uno. Solo nos queda uno para exterminar que es el ‘Musculito de leche’ (por Martín Salwe). No hay posibilidad de integrarlo porque Sanguinario se nace, no se hace". G-plus

Sin embargo, el hijo de Mariana Nannis lo contradijo sin dudarlo: “Los Sanguinarios estamos más que nunca activos ahora. Somos cinco contra uno. Solo nos queda uno para exterminar que es el ‘Musculito de leche’ (por Salwe). No hay posibilidad de integrarlo porque Sanguinario se nace, no se hace”.

¡Tremendo!