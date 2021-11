El picante análisis de Carmen Barbieri al ver imágenes de Wanda Nara: "Está irreconocible, es otra"

En Mañanísima (lunes a viernes 10:30 hs. por Ciudad Magazine), Carmen Barbieri comentó sin filtros las imágenes de Wanda Nara, haciendo referencia a lo cambiada que está y los retoques que se habría hecho en el rostro.

“Wanda está irreconocible, no es la misma, mirá la cara. A mí me gusta más la Wanda de hoy porque tiene la nariz más finita, que no sé qué se habrá hecho, capas que es otro maquillaje”, comentó la conductora al ver una nota que le realizó Susana Giménez a la empresaria años atrás.

Mientras con Pampito y Estefi Berardi miraban una imagen de ella en la emisión de Ciudad Magazine, Carmen expresó: “Cuando se sonríe tiene otros dientes, más separados, otra boca tiene ahora”.

"Tiene una nariz más chiquita, labios más grandes, los pómulos hechos, otros dientes". G-plus

“Hoy está mejor, ahí estamos viendo una nariz más chiquita, unos labios más grandes, a mí me gusta más ahí. Parece más joven y todo, tiene pómulos hechos, los tiene hinchados, está más linda”, sentenció la conductora.

Más sobre este tema Revelan cómo será la fuerte participación de Mauro Icardi en la nota de Wanda Nara con Susana Giménez: "Le pidió perdón"

CARMEN BARBIERI OPINÓ DE WANDA NARA Y SUSANA GIMÉNEZ

Carmen Barbieri opinó en Mañanísima sobre cómo se la ve a Susana Giménez en una parte de la entrevista que le hizo hace algunos años a Wanda Nara mientras paseaban en auto por París.

“Wanda está más alta que Susana con el asiento, hay que ponerle un almohadón a Susana abajo para estar a la par, es más, Susana es más alta que Wanda, Wanda no es muy alta. Susana está impecable”, opinó Carmen, horas antes de que se emita la nueva nota de la diva a Nara.