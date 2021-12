Pía Shaw descolocó en vivo a Laurita Fernández con una pregunta sobre Nicolás Cabré: "¿Estás separada?"

Pía Shaw descolocó a Laurita Fernández en Los Ángeles de la Mañana al hacerle una pregunta sobre Nicolás Cabré y la conductora aprovechó para aclarar que no hay vuelta atrás con el actor.

“¿Estás separada Lau?”, le preguntó la periodista a la bailarina en la emisión matutina de eltrece, quien respondió sorprendida: “¿De quién?”.

“De Nico, porque capaz que habían vuelto”, continuó Pía y Laurita setenció: “Sí. Todo bien pero ya esta vez no vamos a volver, ya no”.

LAURITA FERNÁNDEZ HABLÓ DE SU NUEVA VIDA DE SOLTERA

Laurita Fernández reveló en LAM que desde que se separó de Nicolás Cabré, muchos deportistas casados le escriben por redes sociales para conquistarla.

“¿Te escriben muchos candidados?”, indagó Pía Sahw y Laurita contó: “Por el Instagram, deportistas y esas cosas, pero yo no le doy bola a eso. Me da mucha bronca porque he visto mensajes, entro a ver su perfil y tienen pareja”.

“Entonces digo ni les contesto, ya fue, ya para líos ya tuve muchos. Los deportistas viajan mucho y como que siempre tenés que estar en otro lado a disposición y yo no sirvo”, finalizó la actriz.