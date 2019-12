El percance de Pampita en plena luna de miel con Roberto García Moritán en París: "Me robaron el celular"

La luna de miel de Pampita (41) y Roberto García Moritán (44) llegó a su final. Recién llegada de París, la modelo y conductora habló con Nosotros a la Mañana de su romántica estadía junto a su flamante marido y relató un inesperado percance, que no logró opacarle su viaje soñado.

"¿Caro, te robaron el celular?", le preguntó el notero. Quitándole gravedad al asunto, Pampita le contestó: "Sí, me robaron el celular de adentro del abrigo. Un experto habrá sido. Pero se solucionó rápido, no pasa nada. En ese momento no nos importaba nada".

Poniéndole una cuota de picardía al lamentable hecho, otro cronista le retrucó: "¿Lo tenías bloqueado o vamos a empezar a ver los mensajes en Internet?". Con absoluta tranquilidad, la modelo concluyó: "Se bloquea instantáneamente. Así que no pasa nada".