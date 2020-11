El peligroso accidente que sufrió Analía Franchín en MasterChef Celebrity: "Fue como pisar una cáscara de banana"

La gala de eliminación de MasterChef Celebrity conlleva domingo a domingo la salida de un participante por lo que la velocidad y los nervios están a la orden del día entre los participantes. Una de las que más lo sintió fue Analía Franchín que sufrió una dura caída mientras regresaba a su estación de trabajo, y que por suerte no pasó a mayores.

La participante llegó a la gala caracterizada como Uma Thurman en Kill Bill y recibió el mismo encargo que sus compañeros: realizar pastas con seso. Pero en el apuro por conseguir los ingredientes en el mercado, la periodista no notó que se le había pegado algo debajo de una bota y terminó en el piso al igual que el contenido de su canasta.

"Se me quedó un pedazo de champiñón, fue como pisar una cáscara de banana. Así me quedaron todas las rodillas", explicó Franchín. "A dejarlo todo... pero no tanto", bromeó Santiago del Moro por su parte.