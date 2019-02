Hace casi un año el Pelado López (49) comenzaba su noviazgo con Nella Ghorghor (34), productora de Todo x hoy, su programa en elnueve. Hoy, súper enamorados, disfrutan de días de relax en Mar del Plata y desde allí el conductor le dedicó unas palabras en su cuenta de Instagram.

“Gracias por ser tan, tan, todo lo que me hace bien. Y bueno, lo pensé, lo escribí. ¿Está mal? Ja, ja, jaja”, puso Guillermo junto a una tierna foto besando a su novia. Y ella no tardó en hacer lo propio: “No hay tiempo, no hay lógica para el amor, simplemente llega. Y cuando llega, todo se vuelve mas hermoso”, escribió Nella en su cuenta de la red social.

¡Que viva el amor! El gran momento amoroso del Pelado López y Nella Ghorghor.